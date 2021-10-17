В Ярославской области коронавирусом заболел еще 241 человек

Скриншот Яндекс.Статистика

По данным оперштаба на 17 октября, в Ярославской области заболели еще 241 человек. Всего с начала пандемии – 65 310 человек. Вчера, 16 октября, был поставлен очередной антирекорд по количеству зафиксированных случаев заболевания, сегодня это число оказалось немного меньше. В регионе за сутки умерли шесть человек, с начала пандемии – 1 295.

Всего заражений в России: 7 992 687 (+34 303)

Умерли в России: 223 312 (+997)

По всей Ярославской области продолжает действовать масочный режим, установленный указом губернатора в мае 2020 года.

Есть ограничения при проведении массовых и спортивных мероприятий.