В Ярославской области коронавирусом заболел еще 241 человек

Скриншот Яндекс.Статистика
По данным оперштаба на 17 октября, в Ярославской области заболели еще 241 человек. Всего с начала пандемии – 65 310 человек. Вчера, 16 октября, был поставлен очередной антирекорд по количеству зафиксированных случаев заболевания, сегодня это число оказалось немного меньше. В регионе за сутки умерли шесть человек, с начала пандемии – 1 295.
Всего заражений в России: 7 992 687 (+34 303)
Умерли в России: 223 312 (+997)
По всей Ярославской области продолжает действовать масочный режим, установленный указом губернатора в мае 2020 года.
Есть ограничения при проведении массовых и спортивных мероприятий.