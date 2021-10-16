Ярославская область 16 октября поставила очередной антирекорд по числу новых заражений коронавирусом

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В Ярославской области 16 октября, по данным оперштаба, поставлен очередной антирекорд по числу суточных заражений коронавирусом. COVID-19 заболели 247 человек. С начала пандемии инфекция была выявлена у 65 069 жителей региона.

Не снижается и число летальных исходов. За сутки от коронавируса скончались 6 человек, с начала пандемии - 1 289.

В России 16 октября установлен антирекорд по количеству смертей за сутки. Скончались более тысячи человек, более 33 тысяч новых заражений.

Всего заражений в России: 7 958 384 (+33 208)

Умерли в России: 222 315 (+1 002)

По всей Ярославской области продолжает действовать масочный режим, установленный указом губернатора в мае 2020 года.

Есть ограничения при проведении массовых и спортивных мероприятий.