Ярославская область 16 октября поставила очередной антирекорд по числу новых заражений коронавирусом

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В Ярославской области 16 октября, по данным оперштаба, поставлен очередной антирекорд по числу суточных заражений коронавирусом. COVID-19 заболели 247 человек. С начала пандемии инфекция была выявлена у 65 069 жителей региона.
Не снижается и число летальных исходов. За сутки от коронавируса скончались 6 человек, с начала пандемии - 1 289.
В России 16 октября установлен антирекорд по количеству смертей за сутки. Скончались более тысячи человек, более 33 тысяч новых заражений.
Всего заражений в России: 7 958 384 (+33 208)
Умерли в России: 222 315 (+1 002)
По всей Ярославской области продолжает действовать масочный режим, установленный указом губернатора в мае 2020 года.
Есть ограничения при проведении массовых и спортивных мероприятий.