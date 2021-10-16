Какие ограничения по коронавирусу действуют на данный момент в Ярославской области

Для ярославцев, сделавших прививку, ограничений гораздо меньше Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С начала осени правительство Ярославской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации стало ужесточать меры по борьбе с COVID-19. К тем ограничениям, которые действовали до сих пор (например, указ об обязательном ношении масок в общественных местах, принятый еще в мае 2020 года), постепенно добавились новые. Россию в целом и наш регион в частности захлестнула четвертая волна пандемии, и, как предполагают медики, она может нести гораздо более тяжелые последствия, чем три предыдущие. Поэтому то, насколько долго ограничения будут оставаться в силе, пока неизвестно.

Первое, с чем столкнулись ярославцы - ужесточение контроля за соблюдением масочного режима в местах большого скопления людей: торговых центрах, магазинах, транспорте и даже на остановках.

Во всех магазинах и на рынках покупатели без маски обслуживаться не будут.

Также власти рекомендовали работодателям перевести на удаленку сотрудников старше 65-ти лет, не прошедших вакцинацию, а все деловые встречи проводить по возможности в онлайн-формате.

Начальство имеет полное право отстранять от работы непривитых работников. В первую очередь, это касается сотрудников, чья работа связана с обслуживанием людей.

Что касается работы кафе и ресторанов, то вводится ограничение по времени их работы: с 2:00 до 6:00 они должны быть закрыты. А все развлекательные мероприятия должны прекращаться в 23:00 и могут возобновляться только в 6:00.

Что касается спектаклей в театрах, показов фильмов в кино и спортивных матчей на стадионах, то теперь вводится строгое ограничение на заполняемость помещений: она должна быть не более 50%, то есть зрители смогут рассаживаться только через одно посадочное место.

Все массовые мероприятия должны быть предварительно согласованы с Роспотребнадзором либо отменены.

Посещение детьми торговых центров теперь тоже имеет ограничения. Так, детские комнаты в них по выходным должны быть закрыты, а посещать ТРЦ без сопровождения взрослых могут только подростки старше 14 лет.

Сертификаты о вакцинации теперь тоже будут играть большую роль: заселение в санатории и посещение фитнес-центров с заполняемостью выше 50% будет доступно только при их наличии. В случае с санаториями будут приниматься также ПЦР-тесты.