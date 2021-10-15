Глава Министерства образования России пообещал поддержать программу Ярославской области по ремонту общежитий

Качество высшего образования зависит и от условий, в которых студенты это образование получают Фото: Михаил ФРОЛОВ

За неделю до назначения на должность помощника Президента РФ, Дмитрий Миронов встретился с министром образования и науки РФ Валерием Фальковым, чтобы обсудить направления развития системы высшего образования в Ярославской области. Главное из них - отраслевая специализация вузов. Это одна из особенностей высшей школы в регионе, благодаря которой показатель трудоустройства выпускников в последние годы - один из самых высоких в ЦФО.

- Разнообразный диапазон специальностей и направлений в ярославских вузах создает условия для обеспечения региональной экономики и социальной сферы собственными кадрами по широкому кругу профессий, - сказал Дмитрий Миронов. – По созданию и использованию передовых технологий Ярославская область находится на шестом месте в Центральном федеральном округе. Перед учреждениями отрасли стоит задача не только поддержания достигнутого уровня развития, но и его повышения.

Качество высшего образования зависит не только компетенция педагогов и материально-технического оснащения институтов и университетов, но и от условий, в которых студенты это образование получают. В общежитиях ребята проводят большую часть свободного от лекций времени, и там должно быть, как дома. Но многие общежития уже давно требуют не только косметического, но и капитального ремонта.

Программа комплексного ремонта ярославских вузов уже разработана и направлена на рассмотрение в министерство образования и науки. В рамках рабочей встречи Дмитрий Миронов поднял вопрос и о бюджетном финансировании капремонта общежитий университетов, подведомственных Минобрнауки и попросил о содействии в 2022 году.

Валерий Фальков пообещал проработать вопрос.

Также министр отметил высокий потенциал ЯрГУ имени Демидова. В сентябре университет вошел в число 106 вузов-участников программы «Приоритет-2030», в которых будет «обкатываться» программа нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу.

- Университеты уже получили базовый грант в размере 100 миллионов рублей. 54 университета дополнительно получат спецгранты на развитие исследовательского и отраслевого лидерства. Заявка, которую достойно подготовил университет, позволила ему попасть в этот десятилетний проект. Участие в программе повышает внимание к университету у абитуриентов и открывает новые возможности для выпускников вузов, - отметил Валерий Фальков.