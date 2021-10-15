33 человека скончались в Ярославской области от коронавируса за неделю

За семь дней заразились COVID-19 1604 ярославца
Фото: Правительство Ярославской области
В Ярославской области за неделю с 8 по 15 октября от коронавируса скончались 33 человека. По данным оперштаба на 15 октября, с начала пандемии в регионе умерли 1283 ярославца.
Не идет на спад и количество заболевших. За неделю заразились COVID-19 1604 человека, с начала пандемии – 64 822.
На инфекционные койки госпитализированы 2 785 пациентов: 1771 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 1014 с типичной клиникой COVID-19.
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 33703;
Рыбинск – 4968;
Ростовский МР -3765;
г.о. Переславль-Залесский - 3977;
Тутаевский МР -2382;
Ярославский МР - 2538;
Угличский МР -2941;
Борисоглебский МР - 1458;
Некрасовский МР -1553;
Гаврилов-Ямский МР – 1264;
Пошехонский МР - 922;
Рыбинский МР - 804;
Даниловский МР - 1011;
Мышкинский МР - 558;
Большесельский МР - 627;
Некоузский МР - 750;
Любимский МР - 702;
Первомайский МР - 544;
Брейтовский МР – 355.