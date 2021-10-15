33 человека скончались в Ярославской области от коронавируса за неделю

За семь дней заразились COVID-19 1604 ярославца Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области за неделю с 8 по 15 октября от коронавируса скончались 33 человека. По данным оперштаба на 15 октября, с начала пандемии в регионе умерли 1283 ярославца.

Не идет на спад и количество заболевших. За неделю заразились COVID-19 1604 человека, с начала пандемии – 64 822.

На инфекционные койки госпитализированы 2 785 пациентов: 1771 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 1014 с типичной клиникой COVID-19.

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 33703;

Рыбинск – 4968;

Ростовский МР -3765;

г.о. Переславль-Залесский - 3977;

Тутаевский МР -2382;

Ярославский МР - 2538;

Угличский МР -2941;

Борисоглебский МР - 1458;

Некрасовский МР -1553;

Гаврилов-Ямский МР – 1264;

Пошехонский МР - 922;

Рыбинский МР - 804;

Даниловский МР - 1011;

Мышкинский МР - 558;

Большесельский МР - 627;

Некоузский МР - 750;

Любимский МР - 702;

Первомайский МР - 544;

Брейтовский МР – 355.