Ярославская область вошла в число регионов-лидеров, где мусорная реформа подходит к концу

Последние 5 лет в Ярославской области всерьез занимались утилизацией отходов Фото: Правительство Ярославской области

– Ситуация в стране неоднородная. Выделили с коллегами из Российского экологического оператора 13 регионов-лидеров, – отметила Виктория Абрамченко. – При оценке регионов учитывались вклад в создание экономики замкнутого цикла, выполнение показателей нацпроекта «Экология», охват населения раздельным сбором отходов, бесперебойность оказания услуг, уровень удовлетворенности населения, образовательно-просветительскую и разъяснительную работу.

Кроме Ярославской области, в список лучших также вошли Астраханская, Калининградская, Курская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Пензенская, Саратовская, Сахалинская, Тульская, Тюменская области и Ханты-Мансийский автономный округ. По мнению Виктории Абрамченко, в этих регионах реформа может успешно завершиться уже к 2024 году, в остальных же продлится до 2030-го. Для лидеров, добавила зампредседателя Правительства, готовятся дополнительные стимулирующие меры со стороны федерального центра.

Что же помогло Ярославской области войти в число лучших? Все дело в том, что вопросам экологии в регионе в последние 5 лет уделялось особое внимание. Экс-губернатор Дмитрий Миронов, назначенный 13 октября помощником президента РФ, инициировал и запустил программу «Новая экологическая политика», благодаря которой уже модернизирован полигон «Скоково», запущен мусородробильный комплекс, который перерабатывает строительные, древесные отходы и автопокрышки. Также создана региональная экоаналитическая лаборатория.

– В Ярославской области комплексно решается задача по увеличению темпов и расширению инфраструктуры по сортировке и переработке отходов, – сказал заместитель председателя правительства региона Роман Колесов. – Оборудуются и ремонтируются площадки для накопления отходов, внедряется система раздельного накопления и вторичной переработки отходов.

В настоящее время реконструируют мусоросортировочной станции «Чистый город» в Ярославле. Заработал подобный завод в Угличе. В Рыбинске и Ростове эксперты подбирают участки для строительства таких объектов. Когда все эти предприятия заработают, объем перерабатываемых отходов в области увеличится до 83,7% в 2024 году.

Вместе с тем в Ярославской области оборудовано более 4,6 тысячи контейнерных площадок, на которых установлено более 15 тысяч контейнеров и бункеров. Из них более 700 – оранжевого цвета, для раздельного сбора фракций. Также в регионе оборудовано более 200 пунктов сбора батареек, которые потом перерабатываются на современной производственной линии.