Почти три миллиарда рублей получит Ярославская область на реконструкцию исторической части Ростова и Углича

Ярославская область получит свыше 2,95 миллиардов рублей на реконструкцию улиц в исторической части Ростова Великого и Углича Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Ярославская область получит свыше 2,95 миллиардов рублей на реконструкцию улиц в исторической части Ростова Великого и Углича. Об этом во время заседания комиссии по региональному развитию сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Кроме того, часть средств будет направлена в Ярославль.

- На финансирование затрат при комплексной застройке территорий в Ярославле с возведением детского сада на 280 мест и школы для 1100 учеников. Проекты обеспечат создание 1800 рабочих мест, - уточнил премьер-министр.

Во время совещания были утверждены заявки 15 регионов на сумму в 49 миллиардов рублей. Большая часть заявок предполагает финансирование развития инженерной и дорожной инфраструктуры для жилищного строительства.