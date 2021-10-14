Больше не обманутые: в Ярославской области 5797 дольщиков получили жилье

За пять лет решен вопрос по 74 долгостроям Фото: Правительство Ярославской области

На протяжении многих лет в Ярославской области существовала проблема обманутых дольщиков. Люди годами ждали своего жилья, выплачивая при этом ипотеку и скитаясь по съемным квартирам. Дело сдвинулось с мертвой точки в 2016-ом. Ставший тогда исполняющим обязанности губернатора Дмитрий Миронов начал искать выход из практически патовой ситуации. И статистика поползла вверх. 2016 год – решены проблемы 290 обманутых дольщиков. 2017 год – 1264 дольщика получили либо квартиры, либо денежные компенсации. 2018-ый – более 1000 ярославцев перестали быть обманутыми дольщиками. 2019-ый – у 1160 человек снят вопрос с их долгостроями. 2020 год – улажена проблема 1751 участника долевого строительства по 20 жилым домам.

Всего с 2016 года по настоящее время жилье либо компенсацию от ППК «Фонд защиты прав граждан» получили 5797 обманутых дольщиков в области, решен вопрос по 74 долгостроям. В 2021 году Дмитрий Миронов поставил задачу уладить проблему по 14 многоэтажкам, на данный момент ключи от квартир получили жильцы 11 домов. Если темпы работы, взятые пять лет назад, сохранятся, то в ближайшие два года, по подсчетам экспертов, в Ярославской области обманутых дольщиков не останется совсем.

Буквально за день до своего назначения на должность помощника Президента РФ, тогда еще глава региона сообщил о решении вопроса по двум ярославским долгостроям – на улице Сосновой, который начали возводить еще в 2014 году и бросили, и на пересечении улиц Штрауса и Писемского.

- Участникам долевого строительства ООО «Монблан» на улице Сосновой выплатят денежные компенсации. По дому на улице Штрауса, строительством которого занималось ООО «Прогресс-Инвест», принято решение возобновить работы. Объект будет передан от застройщика региональному Фонду защиты прав участников долевого строительства, - уточнил Дмитрий Миронов.

На данный момент наш регион находится в числе лидеров по темпам решения проблемы обманутых участников долевого строительства. У многих долгостроев сменились застройщики. Были найдены инвесторы, согласившиеся вложиться в брошенные кирпичные коробки. Несколько уголовных дел возбуждены в отношении недобросовестных застройщиков, из-за мошеннических действий которых пострадали покупатели квартир.

- Я искренне благодарю Дмитрия Миронова за помощь и содействие в защите и восстановлении нарушенных прав жителей нашего региона в ряде непростых и тянувшихся годами ситуаций. В первую очередь, это оперативное подключение к болезненно проблеме обманутых дольщиков. Благодаря усилиям Дмитрия Юрьевича большое количество людей, пострадавших от недобросовестных застройщиков, смогли восстановить свое конституционное право на жилище, - сказал уполномоченный по правам человека Ярославской области Сергей Бабуркин.