Районные больницы Ярославской области получают новое оборудование

Бурмакинцы новые «Газели» очень ждали и рады такому приобретению Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области шаг за шагом воплощаются в жизнь пункты программы модернизации сферы здравоохранения, которую можно называть ответом экс-губернатора Дмитрия Миронова, 5 лет возглавлявшего региональное правительство, на запросы ярославцев, живущих не только в областном центре, но и в глубинке. Одна из задач программы – вывести на должный уровень небольшие районные медучреждения, которым, по сравнению, с крупными медицинскими центрами, обычно меньше везет на

финансирование. Так, в области комплексно обновляются фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории, здравпункты, поликлиники, кабинеты и отделения общей врачебной практики, центры здоровья, а также кабинеты медицинской профилактики и дневные стационары. На их модернизацию будет выделена внушительная сумма – более 5,5 млрд рублей. Бурмакинская районная больница №1 – тоже в списке.

– Беспрецедентная по охвату и финансированию программа реализуется одновременно по нескольким направлениям. Так, в лечебные учреждения Некрасовского, Борисоглебского, Даниловского, Переславского, Любимского и других районов в этом году поступит более 500 единиц новейшей медицинской аппаратуры. Это значительно повысит уровень диагностики и лечения пациентов, – рассказал директор департамента здравоохранения и фармации Василий Тубашов. – Параллельно идет капитальный ремонт в 17 поликлиниках, строятся восемь ФАПов и амбулатория. Еще одно из важнейших направлений – обновление автопарков лечебных учреждений. В планах этого года закупка 129 машин.

В Бурмакинскую больницу, обслуживающую почти треть населения Некрасовского района, то есть порядка 5 тысяч жителей, уже поступили два автомобиля, «Лада Гранта» и «УАЗ Патриот». Недавно к ним добавились еще две вместительные «Газели NEXT». Суммарная стоимость четырех машин – без малого 6 млн рублей.

– Новые «Газели» мы ждали и очень рады такому приобретению. Они заменят устаревшие УАЗы, которым больше 16 лет, – говорит главный врач Бурмакинской районной больницы №1 Галина Анисимова. – Машины повышенной проходимости, это большой плюс, особенно в сельской местности. С их помощью мы будем доставлять медиков к пациентам и, наоборот, пациентов – в лечебные учреждения. Также очень важно, что в этих машинах мы можем проводить плановую транспортировку маломобильных больных в комфортных для них условиях. Кроме этого, до конца года мы ждем один автомобиль скорой помощи.

Также в текущем году для больницы будет закуплено оборудование почти на 15 млн рублей. Туда уже поступил кольпоскоп стоимостью более 187 тысяч рублей, использующийся в гинекологии для оценки состояния органов женской половой системы и раннего выявления онкопатологий. При необходимости обследование на аппарате смогут пройти более двух тысяч жительниц района. Кроме этого, лечебное учреждение закупило 20 рециркуляторов разной мощности и объема. Оборудование для очистки и обеззараживания воздуха стоимостью порядка 144 тысяч рублей установлено в разных отделениях больницы.