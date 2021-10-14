В Ярославской области 14 октября 237 человек заразились COVID-19: новый антирекорд

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В Ярославской области второй день подряд ставится антирекорд по числу новых заражений коронавирусом. По данным оперштаба на 14 октября, за сутки у 237 человек диагностирован COVID-19. с начала пандемии количество зараженных составило 64 577 человек.

Еще 4 человека скончались от коронавируса, в начала пандемии инфекция унесла жизни 1 276 ярославцев. В департаменте здравоохранения региона рассказали, кто чаще попадает на COVID-койки.

Всего заражений в России: 7 892 980 (+31 299)

Умерли в России: 220 315 (+986)

По всей Ярославской области действует масочный режим, установленный указом губернатора в мае 2020 года.

Есть ограничения при проведении массовых и спортивных мероприятий.

Работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленку. Ярославцам, которым исполнилось 65 лет, рекомендовано уйти на самоизоляцию.