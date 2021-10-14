Департамент здравоохранения: в Ярославской области COVID-19 чаще болеют женщины

В департаменте здравоохранения Ярославской области рассказали, кто чаще и тяжелее болеет коронавирусом Фото: Олег УКЛАДОВ

В департаменте здравоохранения Ярославской области рассказали, кто чаще и тяжелее болеет коронавирусом.

По данным ведомства, среди пациентов в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести 60% женщин и 40% мужчин. Такова статистика с 1 сентября по 12 октября.

Чаще остальных попадают в больницы женщины в возрасте 66, 67 и 72 лет. Среди мужчин чаще остальных госпитализируют тех, кто родился в 1950, 1952, 1954, 1955 и 1962 годах.

Участились и случаи заражения детей. В зоне риска малыши до 4 лет, в том числе и новорожденные.