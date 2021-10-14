В Ярославской области введен инвестиционный налоговый вычет

В настоящее время в регионе действует комплексная система стимулирования инвестиционной деятельности Фото: Правительство Ярославской области

Компании-инвесторы Ярославской области получат государственную финансовую поддержку в виде вычета по налогу на прибыль.

Предусматривающий такую меру законопроект, инициированный Дмитрием Мироновым, в его бытность главой региона, принят Ярославской областной думой.

– Воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом могут организации, проекты которых включены в перечень приоритетных инвестиционных проектов области, а также новые компании-инвесторы, – сказал Дмитрий Миронов. – Эта мера поддержки позволит уменьшить налог на прибыль на сумму расходов, потраченных на приобретение или модернизацию оборудования или реконструкцию зданий и сооружений.

Надо сказать, что все 5 лет, которые область возглавлял Миронов, региональное правительство старалось привлекать в край инвестиции. Например, была разработана программа поддержки для тех, кто готов вкладываться в развитие местной экономики. И инвесторы подобный подход, конечно же, оценили. В результате, только в начале октября на состоявшейся в подмосковном парке «Патриот» XXIII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2021», с ярославцами было подписано 15 новых инвестиционных соглашений.

В их числе – соглашение с компанией «Рыбинское море», которая планирует разводить в регионе радужную форель, используя современные технологии.

Объем инвестиций в «рыбное дело» составил 278 млн рублей. Также подписаны соглашения правительства Ярославской области с ООО «Шопша» по развитию молочно-товарной фермы с объемом инвестиций 400 млн рублей, с ООО «Городской торгово-выставочный центр» – по капитальному ремонту помещения рынка «Старый город», с ООО «Бирюза», которое намерено создать гусеводческое хозяйство, где будет использоваться венгерская технология выращивания птицы. ООО «Филимоново раздолье» подтвердило готовность построить сырзавод в Ростовском районе, направив на эти цели 150 млн рублей, ООО «Гаврилов-Ямский хлебокондитерский комбинат» – организовать производство ремесленного хлеба и замороженных хлебобулочных изделий. Кроме того, в рамках соглашений будут построены овощехранилище на 2 тысячи тонн, вертикальные теплицы и семейная траттория, продолжится развитие овцеводства.

В настоящее время в регионе действует комплексная система стимулирования инвестиционной деятельности. Компании, реализующие приоритетные инвестпроекты Ярославской области, могут воспользоваться пониженными ставками налога на имущество, транспортного налога и другими льготами.