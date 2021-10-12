В Иванове в заброшенном после пожара доме нашли новорожденную девочку

Мать ребенка, женжина-бомж, от дочери отказалась Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В центре Иванова в заброшенном после пожара доме случайные прохожие заметили новорожденную девочку. Ребенок находился с матерью, однако, эта женщина доверия не внушала, поэтому неравнодушные ивановцы позвонили детскому омбудсмену Татьяне Океанской.

- На другом конце провода прозвучало: Татьяна Петровна! Не знаю, кому звонить, поэтому звоню вам. Помогите! В заброшенном доме находится женщина, которая совсем недавно родила – дня три назад. В доме холодно, грязно, ребенок в ужасном состоянии. Что делать? Куда звонить? – рассказывают о тревожном звонке в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Ивановской области.

На место выехали сотрудники полиции и органов опеки. Как оказалось, женщина-бомж родила прямо в этом заброшенном доме, принимали малышку случайные люди, а потом просто завернули в грязную куртку. Несколько ней девочка провела в абсолютно антисанитарных условиях. Мать, у которой нет документов, которая нигде не работает, бродяжничает и выпивает, даже не подумала о том, что дочь нужно отвезти в больницу. От ребенка женщина решила отказаться.

- Девочку отвезли в детскую больницу. В данный момент у нее все хорошо: есть восемь раз в день, пищу усваивает, находится в кювезе, - рассказывает уполномоченный.

Ребенок, который родился весом меньше полутора килограммов, несколько дней провел в холоде и, наверняка, почти без еды, мог погибнуть в любой момент.

Так как матери она не нужна, девочку внесут в реестр отказников, чтобы ее могли удочерить.