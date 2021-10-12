Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье12 октября 2021 11:47

Три человека умерли от коронавируса в Ярославской области 12 октября

COVID-19 за сутки заразились 224 ярославца
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий(0)
Скриншот Яндекс.Статистика

Скриншот Яндекс.Статистика

По данным оперативного штаба на 12 октября, в Ярославской области от коронавируса скончались 3 человека. С начала пандемии COVID-19 унес жизни 1 267 ярославцев.

Практически не снижается количество ежедневных новых заражений. На 12 октября поставлено 224 новых диагноза. С начала пандемии заболели 64 110 человек.

Всего заражений в России: 7 832 964 (+28 190)

Умерли в России: 218 345 (+973)

По всей Ярославской области действует масочный режим, установленный указом губернатора в мае 2020 года.

Есть ограничения при проведении массовых и спортивных мероприятий.

Работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленку. Ярославцам, которым исполнилось 65 лет, рекомендовано уйти на самоизоляцию.

Коронавирус Covid-19Общество: ВОПРОС ДНЯКоронавирус в Ярославской области 2020: последние новости