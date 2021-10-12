Три человека умерли от коронавируса в Ярославской области 12 октября

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По данным оперативного штаба на 12 октября, в Ярославской области от коронавируса скончались 3 человека. С начала пандемии COVID-19 унес жизни 1 267 ярославцев.
Практически не снижается количество ежедневных новых заражений. На 12 октября поставлено 224 новых диагноза. С начала пандемии заболели 64 110 человек.
Всего заражений в России: 7 832 964 (+28 190)
Умерли в России: 218 345 (+973)
По всей Ярославской области действует масочный режим, установленный указом губернатора в мае 2020 года.
Есть ограничения при проведении массовых и спортивных мероприятий.
Работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленку. Ярославцам, которым исполнилось 65 лет, рекомендовано уйти на самоизоляцию.