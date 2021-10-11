Коронавирусные ограничения в Костромской области: куда можно попасть только с QR-кодом

В Костромской области из-за роста заболеваемости COVID-19 вводятся новые ограничения Фото: Иван МАКЕЕВ

В Костромской области из-за роста заболеваемости COVID-19 вводятся новые ограничения. Как сообщает правительство региона, действовать они будут с 15 октября до 1 декабря.

С 15 октября вводятся ограничения при посещении театров, цирка, филармонии, кинотеатров, музеев (в случае проведения массовых мероприятий), фитнес-залов, танцевальных студий, бассейнов, организаций общественного питания, фуд-кортов.

- Граждане старше 18 лет смогут посещать данные учреждения только при наличии вакцинации от COVID-19, либо QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесенную болезнь, при условии, что с даты выздоровления прошло не более 6 месяцев, - уточняют в правительстве Костромской области.

QR-код можно предъявить как в электронном, так и в бумажном виде. При себе необходимо иметь паспорт. QR-код лучше распечатать, чтобы не возникло проблем с его предъявлением, если вдруг «зависнет» программа.