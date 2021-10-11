В Ярославской области 11 октября от COVID-19 скончались 6 человек

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В Ярославской области, по данным оперативного штаба на 11 октября, от коронавируса скончались 6 человек. С начала пандемии COVID-19 унес жизни 1 264 ярославцев.

Не улучшается статистик а и по новым заражениям. На 11 октября зарегистрирован 221 новый диагноз. Общее количество заболевших с начала пандемии приближается к 64 тысячам. На сегодняшний день заразившихся 63 886 человек.

В Ярославской области продолжают увеличивать число коек, предназначенных для COVID-больных.

- На данный момент коек уже 3183, то есть на 305 больше, чем неделей ранее. Заняты 2696 коек, - сообщили в департаменте здравоохранения региона.

Всего заражений в России: 7 804 774 (+29 409)

Умерли в России: 217 372 (+957)

По всей Ярославской области действует масочный режим, установленный указом губернатора в мае 2020 года.

Есть ограничения при проведении массовых и спортивных мероприятий.

Работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленку. Ярославцам, которым исполнилось 65 лет, рекомендовано уйти на самоизоляцию.