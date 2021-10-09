В Ярославской области 9 октября 2021 года от коронавируса скончались 3 человека

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В Ярославской области, по данным оперштаба на 9 октября, от коронавируса скончались 3 человека. С начала пандемии COVID-19 убил 1 253 ярославцев.

Чуть меньше по сравнению со вчерашним днем новых зараженных. Диагноз "коронавирус" поставлен 224 пациентам. Всего заболевших - 63 442.

Тем временем в России по числу смертей поставлен сегодня новый антирекорд: скончались за сутки 968 человек.

Всего заражений в России: 7 746 718 (+29 362)

Умерли в России: 215 453 (+968)

По всей Ярославской области продолжает действовать масочный режим, установленный указом губернатора в мае 2020 года.

Есть ограничения при проведении массовых и спортивных мероприятий.