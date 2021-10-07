Губернатор Дмитрий Миронов: «Мы продолжим привлечение инвесторов, которые будут создавать новые бренды»

В результате реализации новых проектов в сфере АПК будет создано более 750 рабочих мест. Фото: Правительство Ярославской области

На XXIII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2021» представителей нашей области возглавляет правительство региона.

– Общий объем инвестиций в рамках всех подписанных соглашений – свыше 10 млрд рублей, – сообщил губернатор Дмитрий Миронов. – В результате реализации проектов будет создано более 750 рабочих мест, а областной и местные бюджеты получат дополнительно порядка полумиллиарда рублей в виде налоговых отчислений. Отмечу, что сегодня инвестиционный портфель в агропромышленном комплексе Ярославской области достиг более чем 35 млрд рублей. За этой цифрой – стабильное развитие агропромышленного комплекса региона и сельских территорий. Мы продолжим привлечение новых инвесторов, которые будут создавать новые бренды и производить востребованную и качественную продукцию, поддерживая гастрономическую славу нашего края.

В числе подписанных правительством области на выставке документов – соглашение с компанией «Рыбинское море». Она планирует разводить радужную форель в условиях замкнутого водоснабжения с использованием современных технологий. Объем инвестиций – 278 млн рублей. Реализация проекта позволит создать 50 рабочих мест.

Также подписаны соглашения правительства Ярославской области с ООО «Шопша» по развитию молочно-товарной фермы с объемом инвестиций 400 млн рублей, с ООО «Городской торгово-выставочный центр» – по капитальному ремонту помещения рынка «Старый город», с ООО «Бирюза» – по созданию гусеводческого хозяйства с использованием венгерской технологии выращивания птицы. ООО «Филимоново раздолье» подтвердило готовность построить сырзавод в Ростовском районе, направив на эти цели 150 млн рублей, ООО «Гаврилов-Ямский хлебокондитерский комбинат» – организовать производство ремесленного хлеба и замороженных хлебобулочных изделий. Кроме того, в рамках соглашений будут построены овощехранилище на 2 тысячи тонн, вертикальные теплицы и семейная траттория, продолжится развитие овцеводства.

В числе соглашений о сотрудничестве, заключенных региональным правительством на выставке, а таких более 10, – документ, сторонами которого выступили правительство области и Центр промышленности Республики Болгарии в Москве. В планах – развитие взаимодействия в сферах сельского хозяйства, торговли, инвестиций, в научно-технической, выставочной деятельности, укреплении деловых связей между предприятиями.

– Мы готовы развивать не только культурное сотрудничество, но и деловое партнерство. Поэтому предлагаем рассмотреть вопросы по организации совместных бизнес-миссий, круглых столов, фестивалей национальной кухни с участием товаропроизводителей Ярославской области и Республики Болгарии с целью увеличения взаимных контактов и поставок, – сказал заместитель председателя правительства региона Валерий Холодов. – Болгарские товары, в том числе продукты питания, пользуются у нас особым доверием и устойчивым спросом. В свою очередь, Ярославская область обладает высоким экспортным потенциалом. В Болгарию сейчас поставляются кондитерские изделия, кофе, чай, цикорий. Однако считаю, что объемы этих поставок могли бы быть гораздо больше. У нас есть и другая продукция, которая может быть востребована болгарскими потребителями.

Как уточняет правительство региона, 7 октября начал работу национальный гастрономический фестиваль «Золотая осень – 2021», на котором представлена лучшая продукция со всей страны. В том числе – участвующая в конкурсе региональных брендов «Вкусы России», а от Ярославской области это - сыры компании «Филимоново раздолье», кондитерские изделия фабрики «Собрание», бренд «Вятский огурец».