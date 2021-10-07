«Вот это поворот»: ярославцы не оценили решения девушки, которая пошла на мировую с санитарами, избившими ее в лифте

Суд прекратил уголовное дело в отношении бывших сотрудников психиатрической больницы. Скриншот с видео, группа "Свободный Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле прекращено уголовное дело в отношении бывших сотрудников региональной психиатрической больницы. Как пояснили в пресс-службе Областного суда, произошло это на основании заявления потерпевшей. Девушка примирилась со своими обидчиками.

Многие ярославцы такого решения со стороны потерпевшей не поняли. Видео, где санитары в лифте избивают пациентку, облетело все социальные сети. Сотрудников психбольницы уволили, возбудили уголовное дело, которое взял на контроль председатель СК РФ, общественность встала на защиту пострадавшей, требуя сурово наказать ее обидчиков. И вот такой поворот…

- Все решают деньги. Обидно, конечно. Мы переживали и старались помочь, но увы, - пишут общественники в группе «Свободный Ярославль», которые и дали этому инциденту огласку.

- Мягко сказано, что итог неожиданный. Он просто шокирующий! Что мы ждем после такого по отношению к людям? … Сколько людей переживали за эту ситуацию, видимо, оно того не стоило, - пишет Светлана С.

- Понятно… Ну, она не первая и теперь уж точно не последняя, - считает Татьяна Т.

Но не все считают, что девушка пошла на мировую из-за того, что ей заплатили деньги за причиненный ущерб.

- Да какие деньги? Поугрожали ей диагнозом и профилактическими госпитализациями весной и осенью, вот и подписала, что нужно. Кто там на нее тратиться будет, - считает Татьяна Т.

- Так за причиненный вред здоровью можно было отсудить ту же сумму, что и дали и приложить доказательства подкупа или угроз. И потом может быть дошло бы, что нельзя так делать. Если не объяснили другим способом, - комментирует Денис Ж.

Решение суда о прекращении уголовного дела пока не вступило в законную силу. У сторон есть 10 дней, чтобы его обжаловать.