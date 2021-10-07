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Общество7 октября 2021 13:00

В Ярославле суд прекратил уголовное дело в отношении бывших санитаров психбольницы, избивших пациентку

Стороны примирились
Полина Вачнадзе
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В Ярославле суд прекратил уголовное дело в отношении бывших санитаров психбольницы, избивших пациентку в лифте. ФОТО: группа "Свободный Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле суд прекратил уголовное дело в отношении бывших санитаров психбольницы, избивших пациентку в лифте. ФОТО: группа "Свободный Ярославль" ВКонтакте

Суд Фрунзенского района Ярославля прекратил уголовное преследование бывших санитаров областной психиатрической больницы, которые в лифте избили пациентку.

- Уголовное дело в отношении экс-сотрудников больницы прекращено в связи с примирением сторон на основании заявления потерпевшей. Подсудимые не возражали против прекращения уголовного дела по не реабилитирующему основанию, - уточнили в пресс-службе Ярославского областного суда. – Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в течение 10 суток.

Санитаров психбольницы уволили сразу же после того, как была обнародована видеозапись из лифта, где они избивали пациентку. В отношении мужчин возбудили уголовное дело, которое взял на контроль председатель СК РФ. Пострадавшую от рук сотрудников психиатрической клиники все же госпитализировали по решению суда, но спустя пару недель отпустили домой.

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