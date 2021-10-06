Дмитрий Миронов: «На выставке «Золотая осень» подписаны соглашения о реализации в регионе агропроектов на 7 млрд рублей»

Правительство региона заключило ряд важных соглашений в сфере АПК. Фото: Правительство Ярославской области

6 октября правительством региона заключен ряд важных для Ярославской области соглашений в сфере АПК. В частности, ООО «Грейнрус Агро» планирует выращивать зерновые культуры в Большесельском и Некоузском районах на площади свыше 40 тысяч гектаров.

– Инвестиционная емкость проекта – более 6 млрд рублей, по итогам его реализации будет создано 186 рабочих мест, – рассказал губернатор Дмитрий Миронов. – В Большесельском районе уже создается растениеводческое хозяйство для выращивания зерновых и масличных культур на площади 10,5 тысячи гектаров. 30 тысяч гектаров будет введено в севооборот в Некоузском районе. Ожидается, что годовой объем производства к 2025 году составит более 124 тысяч тонн.

Зерно в соответствии с подписанным областным правительством соглашением будет поставляться на завод группы компаний «Грейнрус» в Рыбинском районе, а также на крупные птицефабрики региона – «Волжанин» и «Ярославский бройлер». Помимо этого, планируется организовать прямой экспорт в Прикаспийские государства. По результатам реализации инвестсоглашения налоговые отчисления составят около 85 млн рублей, в том числе в областной и местный бюджеты – почти 78 млн рублей.

Второй значимый проект, отмечает пресс-служба областного правительства, направлен на реконструкцию Ленинского рынка в Ярославле и строительство оптово-распределительного центра, куда сельхозтоваропроизводители региона смогут поставлять свою продукцию для дальнейшей реализации в другие регионы и даже страны. Инвестиции составят более 800 млн рублей.

Как сообщает областное правительство, компания «Нероферма» подтвердила на агровыставке свое намерение построить молочную ферму на тысячу голов в Ростовском районе. Сейчас в этой сфере в регионе реализуются семь инвестпроектов на общую сумму более 9 млрд рублей. В результате к 2027 году поголовье крупного рогатого скота в Ярославской области увеличится почти на 13 тысяч голов, будет создано порядка 450 рабочих мест.

Также на «Золотой осени» правительством региона подписано соглашение с АО «Ярославский бройлер» о создании производства аквакультуры.