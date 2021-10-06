В Костромской области увеличат число коек для пациентов с COVID-19

Ежедневно в Костромской области фиксируется более 100 новых заражений коронавирусом. Скриншот Яндекс.Статистика

В Костромской области будут увеличивать число коек для пациентов с коронавирусом. В течение недели дополнительные места оборудуют в региональном наркодиспансере и загородной центре «Красная горка».

Сейчас для covid-пациентов создано более 1300 коек - больше, чем в прошлогодний пик заболеваемости. Из существующих мест занято 93%. В «красных зонах» Костромы, Шарьи, Галича, Волгореченска, Вохмы количество коек увеличено до возможного максимума. Дополнительно организовано размещение пациентов в районных больницах Антропово, Буя и Нерехты. С начала октября 35 коек развернуты на базе областного наркодиспансера. Для разгрузки стационаров начал работать обсерватор в загородном центре «Красная горка». Учреждение примет на долечивание до 40 пациентов.

С начала пандемии в Костромской области COVID-19 заразились более 34 тысяч человек, скончался 801 житель региона. Ежедневно фиксируется более 100 новых заражений и от двух до шести летальных исходов. По словам медиков, среди тяжело больных костромичей нет привитых, а среди вакцинированных не зарегистрировано ни одной смерти.

С начала пандемии на покупку собственных кислородных станций регион потратил более 120 миллионов рублей. Это позволяет медучреждениям обеспечить бесперебойную подачу кислорода пациентам реанимационных отделений и не зависеть от поставщиков. Почти 6 миллионов рублей ушли на организацию работы мобильной бригады для отбора биоматериала при подозрении на COVID-19. Дополнительно область привлекла 47,5 миллиона рублей федеральных средств на закупку лекарств для больных коронавирусной инфекцией, которые проходят лечение амбулаторно. Регионом подписано соглашение о выделении еще 16,5 млн на эти цели до конца текущего года.

- Всего с начала пандемии на закупку оборудования, средств индивидуальной защиты, обеспечение кислородом учреждений, задействованных в лечении пациентов с коронаврирусной инфекцией, из областного и федерального бюджетов направлено около 370 миллионов рублей. В том числе, закуплены аппараты ИВЛ, концентраторы кислорода, передвижные рентгеновские аппараты, УЗИ, аппарат для компьютерной томографии, - сообщает правительство Костромской области.