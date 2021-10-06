В Ивановской области изъяли 30 тысяч литров контрафактного алкоголя и 9 тысяч пачек немаркированных сигарет

Правоохранительные органы Ивановской области изъяли более 30 тысяч литров контрафактного алкоголя. ФОТО: УМВД по Ивановской области

Крупную партию контрафакта изъяли полицейские Ивановской области. Во время обыска на складах, в гаражах, торговых точках и в развлекательном заведении обнаружено более 30 тысяч литров алкоголя и свыше 9 тысяч пачек сигарет без маркировок. Общая стоимость изъятого – более 15 миллионов рублей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали и «хозяев» контрафакта. Два ивановца 37 и 47 лет приобрели сигареты и спиртное, чтобы потом сбыть его по более выгодной цене.

- Возбуждено уголовное дело. В отношении одного фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, второй находится под подпиской о невыезде, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.