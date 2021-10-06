Предложение Дмитрия Миронова о реконструкции детских лагерей проработает Совет Федерации

Летний отдых должен приносить детям не только удовольствие, но и пользу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поручила профильным комитетам проработать предложение губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова о создании комплексной федеральной программы по реконструкции и ремонту детских баз отдыха и оздоровительных лагерей.

– Из регионов поступает все больше сообщений о плачевном состоянии заброшенных детских лагерей. Недавно мы были в Ярославской области, губернатор региона совершенно справедливо поднял вопрос о том, что нужна федеральная программа модернизации детских баз отдыха, – отметила Валентина Матвиенко. – Одних федеральных и региональных средств на решение этой проблемы не хватит. Необходимо создать условия для участия в этой задаче предпринимательского сообщества, продумать меры поддержки. Понятно, что это бизнес не очень выгодный и не очень доходный, но очень нужный – социальный и благородный.

Необходимость единой программы по модернизации материально-технической базы загородных детских лагерей губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поднял в рамках двустороннего совещания с Валентиной Матвиенко перед началом VIII парламентского форума «Историко-культурное наследие России». Ранее он обсуждал эту тему на встрече с уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой.

– Уверен, что отдельная программа по реконструкции, а также улучшению материальной базы загородных детских лагерей на уровне всей страны станет логичным продолжением важной задачи, поставленной Президентом России, – обеспечить условия для отдыха и оздоровления каждого ребенка, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Летние программы отдыха в комфортных и современных условиях станут не только шагом к оздоровлению детей, но и к развитию их талантов и навыков.