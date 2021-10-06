Глава Любимского района: «Закрытие детского сада №3 не планируется»

Средства на финансирование детсада №3 в Любиме заложены в полном объеме Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава Любимского района Ярославской области Александр Кошкин прояснил вопрос с закрытием детского сада №3. Сегодня, 6 октября, в социальных сетях появилось обращение родителей воспитанников этого детсада с просьбой не закрывать образовательное учреждение. По их словам, о том, что детсад прекращает свое существование, рассказала его заведующая.

- С 1 января 2022 года закрытие детского сада №3 Любима не планируется. Средства на финансирование дошкольного учреждения заложены в полном объеме, - сказал глава района.

Закрытие или реорганизация образовательных учреждений возможны только после соответствующего решения комиссии департамента образования Ярославской области. А перед этим в обязательном порядке должна быть проведена экспертная оценка.

- Заявлений на рассмотрение от администрации Любимского района в данную комиссию не поступало. Соответственно, вопрос о закрытии детского сада №3 Любима не рассматривался, - сообщили в правительстве Ярославской области.