В Любиме Ярославской области собираются закрыть детский сад Фото: Мария ЛЕНЦ

В Любиме Ярославской области в 2022 году собираются закрыть детский сад №3. По словам заведующей дошкольным учреждением, в бюджете нет средств на его содержание. Так объяснили родителям причину, по которой детсад с 1 января перестает работать.

- Люди добрые, скажите, что творится у нас в Любиме? Все продали, предприятия позакрывали. Настроили магазинов и аптек. Давайте закроем половину садов и школ, и что тогда? Скоро вместо города будет пустырь или заброшенная деревня, - пишут родители дошколят и просят присоединиться к их петиции.

Детский сад находится в деревянном здании, состояние которого не аварийное. По словам родителей малышей, помещения собираются передать местному аграрно-политехническому колледжу, то есть, финансирование также будет идти из бюджетных источников.

- Мы считаем, что причина закрытия не обоснована. Пообещали, что детей переведут в другие сады сразу группой вместе с закрепленным воспитателем. Но на наш взгляд, это трудно сделать, так как в сад мы водим по 2-3 ребенка из одной семьи. Также мы считаем, что перевод детей в другие детские сады в середине учебного года недопустим. Дети 6 лет будут дважды адаптироваться к новому коллективу: сначала в другом саду, затем в школе в 1 классе, - считают житель Любима.

Сейчас детский сад №3 посещают 56 ребятишек. В основном, это малыши из многодетных семей и с аллергиями. По словам родителей, попасть в этот садик хотят многие. Не так давно в помещениях был сделан ремонт, привели в порядок крышу, благоустроили площадки на улице. Нравится родителям и педагогический коллектив, который сумел найти индивидуальный подход к каждому ребенку. Поэтому и просят любимцы сохранить детский садик.

Редакция КП-Ярославль направила запрос в департамент образования Ярославской области. Ждем ответ.

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