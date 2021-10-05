На Костромском ипподроме построят крытый конный манеж за 22 миллиона рублей

Завершить строительство крытого конного манежа в Костромской области планируют в конце 2022 года . ФОТО: правительство Костромской области

На территории Костромского ипподрома построят крытый конный манеж, который можно будет использовать для тренировок круглый год. Об этом сообщили в правительстве Костромской области.

Сейчас спортсменам приходится делать перерыв в тренировках из-за погодных условий. Новый объект позволит не прерываться и оттачивать свое мастерство всем, кто занимается конным спортом и современным пятиборьем. В правительстве региона считают, что после введения объекта в эксплуатацию, число увлеченных этими видами спорта увеличится на 30%.

- Планируется, что крытый манеж будет введен в эксплуатацию в конце 2022 года. На эти цели регион выделил более 22 миллионов рублей, - уточнили в пресс-службе правительства Костромской области.