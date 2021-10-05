Дмитрий Миронов: «Ярославская область – лидер по ряду направлений в сфере АПК»

Стенд Ярославской области на выставке "Золотая осень". Фото: Правительство Ярославской области

Экспозиция пройдет в Подмосковье с 5 по 8 октября, сообщает областное правительство.

– Выставка «Золотая осень» – эффективная площадка для презентации проектов в агропромышленном комплексе. И Ярославская область снова заявит о себе как перспективный регион, лидер по ряду направлений в сфере АПК и потребительского рынка страны, – отметил губернатор Дмитрий Миронов. – Развитие агропромышленного комплекса – один из приоритетов в работе Правительства области. За пять последних лет мы реализовали 27 инвестиционных проектов на сумму 11,4 млрд рублей, это позволило создать свыше двух тысяч рабочих мест. Планируем в дни выставки заключить новые выгодные для региона соглашения.

В рамках обширной деловой программы мероприятия специалисты обсудят вопросы кадрового обеспечения отрасли, развитие системы мер государственной поддержки и другие актуальные темы. Отдельное внимание будет уделено производству органической продукции и цифровой трансформации в АПК. В Год науки и технологий особое внимание будет уделено вопросам научно-технологического развития агропромышленного комплекса, которым большое значение в своей работе придает правительство области.

В первый день выставки на стенде региона организованы круглые столы, в том числе посвященный развитию экспорта продукции АПК. Правительство области добилось того, что в настоящее время ярославскую мясную, молочную продукцию, кондитерские изделия, кофе и чай, алкогольные напитки поставляют в Польшу, Абхазию, США, Литву и страны СНГ. Предприятия осваивают новые рынки сбыта, диверсифицируют производство в целях снижения рисков. По сравнению с 2019 годом экспорт продукции АПК, благодаря планомерной работе структур областного правительства, Ярославской области вырос в два раза.

Все желающие смогут оценить продукцию местных фермеров и принять участие в интерактивной экскурсии по агротуристическим объектам, сообщает областное правительство. Так же по его информации, в этом году на выставке «Золотая осень» презентуют бренды Ярославской области, которые сейчас участвуют во втором национальном конкурсе «Вкусы России». Их 28, в том числе рыбинский сом, ярославская курица, пахмовская творожная масса, ростовский цикорий, романовский ягненок.