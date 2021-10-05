В ДТП погиб заместитель председателя правительства Ивановской области Сергей Коробкин

5 октября в автокатастрофе погиб заместитель председателя правительства Ивановской области Сергей Коробкин. ФОТО: правительство Ивановской области

5 октября в автокатастрофе погиб заместитель председателя правительства Ивановской области Сергей Коробкин.

ДТП произошло на 68-м километре трассы Витебск-Полоцк-граница Латвии в Витебской области Республики Беларусь. Сергей Коробкин находился за рулем Mitsubishi Outlander. По предварительной информации, иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик, после чего перевернулась. 62-летний Сергей Коробкин от полученных травм скончался в больнице.

Сейчас по факту аварии сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, выясняются все ее обстоятельства.

ДТП произошло в Витебской области. ФОТО: группа "ГАИ ВИтебской области" ВКонтакте

Глава Ивановской области Станислав Воскресенский и члены регионального правительства выразили свои соболезнования родным и близким коллеги.

- Сергей Коробкин – настоящий профессионал своего дела, всю свою жизнь посвятивший самой созидательной профессии – строительству. Мы запомним Сергея Михайловича как грамотного и компетентного руководителя, настоящего профессионала, надежного коллегу. При его непосредственном участии в последние годы в Ивановской области завершены важнейшие объекты – социальные долгострои: школы в Савине и Каминском, детские сады в Кинешме, Шуе и Кохме, Дворец спорта в Иванове и ФОК в Родниках; начали восстанавливать права дольщиков. Сергей Коробкин также отвечал за масштабную программу благоустройства. Под его руководством велась реализация проектов преображения многих городов, - говорится в сообщении.