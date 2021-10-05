В Ярославской области 5 октября 2021 года от COVID-19 скончались 7 человек

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Семь человек скончались в Ярославской области от коронавируса. Такие данные приводит оперативный штаб на 5 октября 2021 года. С начала пандемии в регионе от COVID-19 умерли 1 235 человек.

Ежедневно растет и число зараженных новой коронавирусной инфекцией. За сутки - еще 204 человека. Антирекорд был поставлен 1 октября, когда количество новых больных достигло 214 человек. С начала пандемии в Ярославской области COVID-19 подхватили 62 555 жителей.

Всего заражений в России: 7 637 427 (+25 110)

Умерли в России: 211 696 (+895)

По всей Ярославской области продолжает действовать масочный режим, установленный указом губернатора в мае 2020 года.

Есть ограничения при проведении массовых и спортивных мероприятий.