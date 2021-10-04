Медики Ярославской области обратились к людям с просьбой помочь им в борьбе с COVID-19

К ярославцам обратились главный инфекционист региона и главврач Переславской ЦРБ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославской области продолжает расти число зараженных коронавирусом, увеличивается и количество covid-коек в госпиталях. При этом темпы вакцинации в регионе довольно скромные, а о масочном режиме, кажется, и вовсе все забыли.

- Рост заболеваемости коронавирусом, который мы сейчас наблюдаем, говорит о крайне легкомысленном отношении к своему здоровью. Я вижу, что в транспорте, в торговых центрах, в общественных местах только единицы носят маски. Расслабились до такой степени, что даже в поликлиниках на замечание медицинского персонала надеть маску, отвечают грубостью и равнодушием к себе и окружающим. Маска дает хоть и не на 100%, но защиту от того, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией. Носите маски в транспорте, в магазине. Постарайтесь без необходимости не посещать места массового скоплении людей. Берегите тех, кому за 65 – они в группе риска. Растет заболеваемость и среди детей. Наденьте маску и, возможно, это спасет жизнь вам и вашим близким, - просит ярославцев главный инфекционист области Задыне Худоян.

К совести жителей региона взывает и главный врач Переславской ЦРБ Кирилл Харчиков. По его мнению, именно низкий процент вакцинированных не дает передышки системе здравоохранения, которая уже работает на пределе своих возможностей.

- И если вакцина – это медицинское вмешательство и многие люди, не разобравшись, опасаются последствий введения, то кто же вам, люди, мешает носить на лице маски, - задает риторический вопрос Кирилл Харчиков.

И далее врач попытался объяснить принцип работы индивидуального средства защиты органов дыхания:

- Размер самих вирусов не играет никакой роли для работы маски или респиратора. Вирусы не могут находиться сами по себе в воздухе, и вирусы в суперкапсидах без окружения молекулами воды фактически деактивированы. Активные вирусы находятся внутри капель размером от долей до сотен микрометров. Некоторая часть капель аэрозоля крупные, поэтому даже самодельная маска, шарф или платок на лице способны их задержать. Самодельная тканевая маска из четырех слоев ткани достаточно близка к одноразовой маске по эффективности фильтрации. Одноразовые маски обладают уже очень высокой эффективностью и способны задерживать 95 % капель аэрозоля крупнее 3 микрометров. То есть вы защищаете себя от окружающих.

Исследования показывают, что медицинские маски могут эффективно снижать выброс частиц в окружающую среду в виде респираторных капель, но не в виде аэрозолей, при этом установлено, что мелкие капельные частицы размером ≤5 мкм содержали в 8,8 раз больше вирусных копий, чем крупные частицы. То есть вы защищаете окружающих от себя.