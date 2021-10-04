В Ярославской области на 4 октября 2021 года зарегистрировано 6 смертей от COVID-19

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В Ярославской области продолжает расти число зараженных коронавирусом. По данным оперштаба на 4 октября, зафиксировано 205 новых заражений. С начала пандемии COVID-19 заболел 62 351 ярославец.

- В 25 лечебных учреждениях развернуто уже 2878 коек, 2403 из них заняты, - сообщает департамент здравоохранения и фармации Ярославской области. - Состояние 254 пациентов кране тяжелое и тяжелое. Они находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких и кислородной поддержке.

К сожалению, не уменьшается и число смертей: на 4 октября – шестеро скончавшихся. С начала пандемии умерли 1 228 человек.

Всего заражений в России: 7 612 317 (+25 781) Умерли в России: 210 801 (+883) По всей Ярославской области продолжает действовать масочный режим, установленный указом губернатора в мае 2020 года. Есть ограничения при проведении массовых и спортивных мероприятий.