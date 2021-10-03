У росгвардейцев Ярославской области прошли соревнования по пауэртлону. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии по Ярославской области

Сегодня, 3 октября, сотрудники ОМОН отмечают 31-ю годовщину. И в связи с этой датой, в Управлении Росгвардии по Ярославской области прошли соревнования по пауэртлону. В мероприятии приняли участие сотрудники ОМОН и СОБР регионального управления. Всего было пять команд по шесть человек в каждой.

В них участвовали региональные сотрудники ОМОН и СОБР. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии по Ярославской области

Соревнования проводились в два этапа. На первом этапе участникам нужно было выполнить различные упражнения со штангой, дальше росгвардейцам предстояла стрельба в тире. Второй этап был командным. Каждой команде необходимо был загрузить шесть ящиков с «боеприпасами», каждый из которых весил 25 килограмм, в бронированный автомобиль «Тигр» и дальше вручную двигать его на расстояние более 100 метров. После таких тяжелых нагрузок участников снова ждала учебная стрельба.

Сегодня, 3 октября, сотрудники ОМОН отмечают 31-ю годовщину. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии по Ярославской области

Первое место в соревнованиях заняла команда Рыбинского ОМОН, второе – Ярославский ОМОН и на третьем месте оказались сотрудники СОБР.

8 октября сотрудники специального отряда быстрого реагирования отметят 29 лет со дня создания.

- От всей души поздравляю сотрудников, а также ветеранов спецподразделений. Действуя в условиях сложной оперативной обстановки, решая поставленные задачи по укреплению правопорядка, вы обеспечиваете безопасность граждан, законность и стабильность в обществе. Ваша служба связана с риском и большими нагрузками, требует высокого уровня подготовки, мужества и выдержки. Желаю вам и членам ваших семей крепкого здоровья, оптимизма, счастья, благополучия и мира» - отметил врио начальника Управления Росгвардии по Ярославской области полковник полиции Виктор Воронин.