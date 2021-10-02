В Ярославской области 2 октября 2021 года от коронавируса скончались 7 человек

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В Ярославской области, по данным оперативного штаба на 2 октября, от коронавируса скончались еще 7 человек. С начала пандемии в регионе умерли 1216 ярославцев.

За сутки поставлено 214 новых диагнозов COVID-19. Четвертый день подряд число зараженные больше 200. Общее количество зараженных с начала пандемии - 61 939 человек.

О четвертой волне коронавируса в Ярославской области вчера, 1 октября, заявил заместитель председателя регионального правительства Анатолий Гулин, который курирует вопросы здравоохранения. Из-за нагрузки на медицинские учреждения идет сокращение оказания плановой помощи пациентам с другими заболеваниями.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов не исключил введения новых ограничений. Наши соседи, Ивановская область, уже ввела режим самоизоляции для некоторых категорий граждан и ряд других ограничений.