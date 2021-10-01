«Ростелеком» открыл новый офис для корпоративных клиентов в Ярославле

Торжественное разрезание ленточки. Фото: Евгений Иванов

В современном рабочем пространстве ярославские бизнесмены смогут получить консультацию специалистов и подключить цифровые сервисы. В салоне установлены бесплатный WI-Fi, умные экраны, на которых транслируется полезная информация об услугах провайдера, оборудована зона Welcome с удобными креслами и мягким диваном, где можно решить любые оперативные задачи, а также отдохнуть.

«У офиса главная цель: создать комфортную площадку для общения с клиентами. Все новое, что будет появляться у компании, клиенты могут и тестировать, и смотреть, и проверять. Сейчас по всей стране идет эпоха цифровой трансформации, поэтому растет спрос на видео-новинки, а также управляемый и понятный WI-Fi, - пояснил вице-президент – директор макрорегиона «Центр» ПАО «Ростелеком» Денис Лысов.

Вице-президент – директор макрорегиона «Центр» «Ростелеком» Денис Лысов. Фото: Ольга Захарова

«Это первый офис в Ярославской области, который создан специально для корпоративных клиентов. Новый для региона формат офиса продиктован требованием времени: нашим пользователям гораздо легче принять решение о подключении высокотехнологичных услуг после их тестирования. И мы предоставляем им такую возможность. Офис максимально удобен для посетителей, и рассчитываем, что он станет местом ИТ-поддержки предпринимательства», - отметил директор филиала ПАО «Ростелеком» в Ярославской и Костромской областях Роман Русских.

Для Ярославля открытие данного офиса интересно еще и тем, что в одном месте собраны все новые продукты. Для бизнеса главный фактор в услугах - это надежность. «Ростелеком», как проверенная и развивающаяся компания, гарантирует это в полной мере.