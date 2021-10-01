Костромич сел на 15,5 лет за убийство без причины

Из хулиганских побуждений костромич убил одного человека и ранил другого Фото: Полина Вачнадзе

15,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима получил 41-летний житель Костромы. Из хулиганских побуждений он убил одного человека и ранил другого.

Преступление было совершено в ночь с 7 на 8 мая в общежитии на улице Дмитрова, где и жил подсудимый. Судя по всему, мужчина еще не закончил отмечать первомайские праздники или уже начал праздновать 9 Мая – пьян он был сильно. Других причин схватить нож и без какого-либо повода порезать двоих человек, просто нет.

- Он беспричинно нанес удар кухонным ножом в спину одного из соседей, причинив его здоровью легкий вред. Затем обвиняемый дважды ударил в шею второму соседу, отчего тот скончался, - пояснили в пресс-службе СКР по Костромской области.

Как выяснились позднее, мужчины даже не были знакомы и никаких конфликтов друг с с другом не имели.