В Ярославской области на 1 октября 2021 года поставлен новый антирекорд по заболевшим COVID-19

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В Ярославскую область пришла четвертая волна коронавируса. Об этом сообщил заместитель председателя регионального правительства Анатолий Гулин. И цифры, опубликованные оперативным штабом, наглядно подтверждают его слова.
За сутки в области поставлен антирекорд – COVID-19 заболели 214 человек. Всего с начала пандемии коронавирус подхватили 61 726 человек. Прирост заболевших за неделю с 24 сентября по 1 октября – 1394 человека.
Вылечились за неделю 1248 ярославцев.
Скончались с начала пандемии 1209 пациентов, за минувшую неделю – 43, за сутки – 6.
- На инфекционные койки в стационары области госпитализированы 2213 человек: 1379 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 834 с типичной клиникой COVID-19, - сообщили в оперштабе.
По сравнению с данными за 24 сентября, число госпитализированных увеличилось на 368 человек.
Статистика заболевших за неделю:
Ярославль - 32159;
Рыбинск – 4691;
Ростовский МР - 3579;
г.о. Переславль-Залесский - 3793;
Тутаевский МР -2275;
Ярославский МР - 2332;
Угличский МР -2780;
Борисоглебский МР - 1428;
Некрасовский МР -1510;
Гаврилов-Ямский МР – 1212;
Пошехонский МР - 879;
Рыбинский МР - 744;
Даниловский МР - 980;
Мышкинский МР - 543;
Большесельский МР - 602;
Некоузский МР - 712;
Любимский МР - 649;
Первомайский МР - 525;
Брейтовский МР – 333.