В Ярославской области на 1 октября 2021 года поставлен новый антирекорд по заболевшим COVID-19

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В Ярославскую область пришла четвертая волна коронавируса. Об этом сообщил заместитель председателя регионального правительства Анатолий Гулин. И цифры, опубликованные оперативным штабом, наглядно подтверждают его слова.

За сутки в области поставлен антирекорд – COVID-19 заболели 214 человек. Всего с начала пандемии коронавирус подхватили 61 726 человек. Прирост заболевших за неделю с 24 сентября по 1 октября – 1394 человека.

Вылечились за неделю 1248 ярославцев.

Скончались с начала пандемии 1209 пациентов, за минувшую неделю – 43, за сутки – 6.

- На инфекционные койки в стационары области госпитализированы 2213 человек: 1379 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 834 с типичной клиникой COVID-19, - сообщили в оперштабе.

По сравнению с данными за 24 сентября, число госпитализированных увеличилось на 368 человек.

Статистика заболевших за неделю:

Ярославль - 32159;

Рыбинск – 4691;

Ростовский МР - 3579;

г.о. Переславль-Залесский - 3793;

Тутаевский МР -2275;

Ярославский МР - 2332;

Угличский МР -2780;

Борисоглебский МР - 1428;

Некрасовский МР -1510;

Гаврилов-Ямский МР – 1212;

Пошехонский МР - 879;

Рыбинский МР - 744;

Даниловский МР - 980;

Мышкинский МР - 543;

Большесельский МР - 602;

Некоузский МР - 712;

Любимский МР - 649;

Первомайский МР - 525;

Брейтовский МР – 333.