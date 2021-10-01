В Ярославской области растет число заболевших и госпитализированных Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославскую область пришла четвертая волна коронавируса. За последний месяц с 16 до 25 увеличилось число больниц, работающих с COVID-пациентами, с 1700 до 2600 выросло количество развернутых коек. Такие цифры привел заместитель председателя правительства региона Анатолий Гулин, курирующий вопросы здравоохранения.

- Сейчас мы за сутки госпитализируем более 200 человек, выписываем от 160. В больницах занято 2142 койки. Как следствие, из-за такой нагрузки идет сокращение оказания плановой помощи пациентам с другими заболеваниями. Четвертая волна – это волна неверия. Мы видим, что сейчас тяжело и с летальным исходом болеют непривитые пациенты, - написал на своей странице в «Фейсбук» Анатолий Гулин.

На данный момент в крайне тяжелом состоянии и на аппаратах ИВЛ находятся 220 пациентов.

При этом пункты вакцинации, отметил Анатолий Гулин, работают с низкой нагрузкой:

- Одни врачи не смогут остановить распространение коронавируса. Нам нужна ваша помощь. Вместе мы сможем переломить ситуацию и защитить многие жизни. Вакцинируйтесь!