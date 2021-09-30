Жителя Костромской области оштрафовали за угрозы судье

19-летний житель Шарьи Костромской области оштрафован на 100 тысяч рублей за угрозы судье Фото: Алексей БУЛАТОВ

19-летний житель Шарьи Костромской области оштрафован на 100 тысяч рублей за угрозы судье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.

27 апреля этого года молодой человек присутствовал на приговоре, который выносили его брату – тот проходил по «наркотической» статье. Когда судья начал зачитывать резолютивную часть, мужчина не сдержал своих эмоций и стал сыпать угрозами.

- Он угрожал судье, неоднократно повторил в присутствии находящихся в зале людей, что повредит имущество его, в том числе путем поджога. Данные слова судья воспринял реально, опасаясь их осуществления, - рассказали в СКР по Костромской области.

За необдуманные слова обвиняемый должен заплатить крупный штраф – 100 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.