Ярославль: раскрыты тайны Николы Мокрого

Стало известно, как выглядел храм Николы Мокрого в момент постройки. Фото из архива автора

В минувший понедельник в Ярославле был представлен проект «Святитель Николай – доминанта культуры русского народа».Важной темой разговора стало состояние одного из ценнейших храмов Ярославской земли – храма Николы Мокрого.

Профессор исторического факультета ЯрГУ Виктория Марасанова поделилась сенсационной новостью:

- В нашем проекте появился новый партнер, которого нам очень не хватало. Это Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские».ЦНРПМ предоставила нам проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Николы Мокрого с колокольней».

- Специально для вашей презентации сотрудники ЦНРПМ подготовили информацию о ключевых моментах проекта реставрации. В чем ее основные моменты?

- Специалистами была проведена огромная научная, исследовательская, практическая работа, разработана научно-проектная документация по реставрации и приспособлению исторического памятника для современного пользования. ЦНПРМ сообщает, что храм Николы Мокрого сохранился до нашего времени практически без изменений, то есть перед реставраторами (мастерская И.В. Калугиной) он предстал в практически первозданном виде, за исключением утраты двух крылец XVII в. - северного и южного.

Исследованиями лета 2020 г. были выявлены сохранившиеся фрагменты первоначальной покраски храма – побелка по кирпичу, а также полихромная роспись архитектурных деталей храма. Самый большой фрагмент сохранился на чердаке западного притвора, он представляет собой первоначальную верхнюю часть фасада западного крыльца. По этому фрагменту можно определить первое цветовое решение фасадов храма. Белые плоскости стен были акцентированы полихромными росписями деталей в виде геометрических или цветочных орнаментов. К этому нужно добавить блеск изразцового декора и насыщенную монументальную роспись в тимпанах закомар - и тогда картина целостного образа храма 17 столетия встает перед нашим взором!

- В чем состоит значение этого проекта для ярославцев, для истории и русской культуры?

- Прежде таких материалов архитекторы не представляли. В проекте показано, как по сохранившимся фрагментам можно все восстанавливать – кованые решетки в галереях храма, его металлическую дверь, роспись окон… Проделана огромная работа, продатирован каждый кирпичик- 60-е, 70-е, 90-е годы 17 века! Проект консервации, реставрации и приспособления храма Николы Мокрого в Ярославле уже получил диплом Союза архитекторов России на фестивале «Архнаследие».

Центральные научно-реставрационные проектные мастерские – самое уважаемое в нашей стране учреждение такого профиля, оно занимается реставрацией архитектурных объектов с 1947 года и является старейшим в России. Теперь благодаря им мы впервые можем увидеть, как храм Николы Мокрого выглядел изначально, когда он строился в Ярославле.

- Цель проекта «Святитель Николай - доминанта культуры русского народа» — сохранение национальных традиций, изучение и популяризация историко-культурного наследия Ярославской области. Как вы оцениваете его результативность?

- Наш проект позволяет изучать и сохранять культуру и историю своего края и всей страны. Наша инициатива привлекла внимание к проблеме разрушения культурного наследия, в данном случае храмов, ансамблей, связанных с именем Святителя Николая. И мы получили реальные результаты в виде проектов по восстановлению разрушенных храмов.

Напомним, что мероприятие проходило в рамках подпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Ярославской области» на 2021-2025 годы государственной программы Ярославской области «Развитие институтов гражданского общества в Ярославской области» на 2021-2025 годы».

Материал подготовлен в рамках информационного проекта «Ярославия – земля согласия».