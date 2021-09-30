Социальная реклама похоронных услуг для невакцинированных возмутила жителей Иваново

Несколько баннеров с провокационным текстом установили по всему городу. ФОТО: группа "Подслушано Иваново" ВКонтакте

Баннеры с провокационным текстом возмутили жителей Иванова. «Не вакцинировался – ждем тебя» гласит надпись на плакатах. Внизу указан телефон Единой дежурно-диспетчерской службы города, по которому можно узнать информацию о пунктах вакцинации, а в качестве альтернативы – похоронные службы.

Как оказалось, это социальная реклама, которую разместили городские власти. Однако не все жители города оценили такой призыв сделать прививку.

- Прокуратура, ау! Это в центре города висит. Недалеким рекламщикам стоит вправить мозг. Есть люди, которым вакцинация противопоказана. Рекламщики, вы об этих людях подумали, когда эту ересь ляпали? Маразм в родном городе крепчает, - пишут в группе «Подслушано Иваново» ВКонтакте.

- Не от большого ума сделано.

- Дичь дичайшая.

- Нет ничего святого.

Но нашлись и те, правда, их гораздо меньше, кому подобный креатив пришелся по вкусу.

- Мотивация на уровне! Респект маркетологам.

- Обычная провокационная реклама, относитесь к ней несерьезно. Всем позитива!