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Общество30 сентября 2021 13:03

Валентина Матвиенко назвала хорошей явку на выборы в Ярославской области

И отметила, что не поступало никаких сигналов о нарушениях в регионе
Полина Вачнадзе
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Валентина Матвиенко во время своего визита в Ярославскую область положительно оценила ход выборов в нашем регионе

Валентина Матвиенко во время своего визита в Ярославскую область положительно оценила ход выборов в нашем регионе

Фото: Правительство Ярославской области

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время своего визита в Ярославскую область положительно оценила ход выборов в нашем регионе.

- В целом политическая ситуация стабильная. Была хорошая явка, люди пришли на выборы. Никаких сигналов о нарушениях в Ярославской области не поступало ни от партий, ни от политических сил, - сказала Валентина Матвиенко.

И отметила, что по итогам голосования необходимо сделать выводы и тщательно проанализировать наказы граждан. Это задача не только органов власти, но и политических партий, которые вели активную предвыборную кампанию и дали немало обещаний.

- Необходимо, чтобы они периодически отчитывались перед жителями Ярославской области о том, что сделали, как реализовали проекты, которые планировали, - считает председатель Совета Федерации.

Не осталась без внимания Валентины Матвиенко работа губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова и всей его команды.

- Знаю, что в этом году в регионе идет рост налоговых и неналоговых доходов. Это само по себе не приходит, это результат работы губернатора, депутатов, всей команды. Вы знаете, какие есть проблемы и видите пути их решения, - отметила Валентина Матвиенко.

Визит Валентины Матвиенко в Ярославскую область
Правительство Ярославской области
Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ