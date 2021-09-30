Валентина Матвиенко назвала хорошей явку на выборы в Ярославской области

Валентина Матвиенко во время своего визита в Ярославскую область положительно оценила ход выборов в нашем регионе Фото: Правительство Ярославской области

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время своего визита в Ярославскую область положительно оценила ход выборов в нашем регионе.

- В целом политическая ситуация стабильная. Была хорошая явка, люди пришли на выборы. Никаких сигналов о нарушениях в Ярославской области не поступало ни от партий, ни от политических сил, - сказала Валентина Матвиенко.

И отметила, что по итогам голосования необходимо сделать выводы и тщательно проанализировать наказы граждан. Это задача не только органов власти, но и политических партий, которые вели активную предвыборную кампанию и дали немало обещаний.

- Необходимо, чтобы они периодически отчитывались перед жителями Ярославской области о том, что сделали, как реализовали проекты, которые планировали, - считает председатель Совета Федерации.

Не осталась без внимания Валентины Матвиенко работа губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова и всей его команды.

- Знаю, что в этом году в регионе идет рост налоговых и неналоговых доходов. Это само по себе не приходит, это результат работы губернатора, депутатов, всей команды. Вы знаете, какие есть проблемы и видите пути их решения, - отметила Валентина Матвиенко.