В Ярославской области на 30 сентября 2021 года подтверждено 208 новых заражений коронавирусом

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В Ярославской области продолжает расти число зараженных COVID-19. По данным оперативного штаба на 30 сентября, за сутки поставлено 208 новых диагнозов – второй день подряд этот показатель превышает отметку в 200 человек. Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 61 512 ярославцев.

Ежедневно фиксируются и летальные исходы среди зараженных COVID-19. За минувшие сутки скончались еще 6 человек. С начала пандемии – 1 203.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, говоря об ухудшении эпидемиологической обстановки в регионе, не исключил введение новых ограничений. Правда, о переходе на дистанционное обучение речи пока не идет.

Всего заражений в России: 7 487 138 (+22 430)

Умерли в России: 206 388 (+857)

По всей Ярославской области продолжает действовать масочный режим, установленный указом губернатора в мае 2020 года.

Есть ограничения при проведении массовых и спортивных мероприятий.