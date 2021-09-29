Найти старушку, заблудившуюся в ивановских лесах, чуть было не помешал грозный рык медведя

84-летняя бабушка из деревни Шуйского района потерялась в лесу 20 сентября Фото: Полина Вачнадзе

Волонтерам отряда «Лиза Алерт» Ивановской области из-за медведя пришлось прекратить поиски заблудившейся в лесу старушки. Но, к счастью, все закончилось благополучно.

84-летняя бабушка из деревни Шуйского района потерялась в лесу 20 сентября. Жила старушка одна, поэтому о пропаже родственники узнали только 21 числа, когда она сама позвонила им по телефону. Родные сразу же развернули активную деятельность.

На поиски женщины вышли 10 групп: и поисковики, и родные, и просто неравнодушные люди, которые откликнулись на призыв о помощи в соцсетях.

- Спасательные работы осложняла погода, лил мелкий дождь. Но самой большой проблемой, оказались найденные свежие следы нескольких медведей. В последнее время жители области все чаще их находят - животные готовятся к зиме и активно ищут пропитание. Одна из поисковых групп нашла пакет с грибами, мы были уверены, что именно с ним была наша потеряшка. При более внимательном осмотре района обнаружения пакета, поисковая группа услышала приближение крупного дикого зверя. Его рык они запомнят надолго, - рассказывают волонтеры.

Координатору пришлось в срочном порядке отозвать все группы на базу: продолжать работу без прикрытия охотников было крайне рискованно. А вот родные старушки на этом не успокоились – к поискам они подключили знакомых, охотников и уже на следующее утро бабушку нашли.

- Она мирно сидела на пеньке и даже не отзывалась, - говорят волонтеры.

Как оказалось, до ее дома по прямой было всего четыре километра. Больше двух суток отважная женщина провела в лесу: во тьме, под дождем, в холоде.

- В который раз стоит только позавидовать стойкости людей этого поколения и их стремлению выжить, - восхищаются поисковики.