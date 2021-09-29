Костромичка пожаловалась на скудное питание во 2-ой горбольнице: «Бесплатная возможность похудеть»

На завтрак дают пять ложек манной каши. ФОТО: группа "Кострома какая она есть" ВКонтакте

Жительница Костромской области, которая сейчас находится во 2-ой городской больнице, пожаловалась в соцсетях на крайне скудное питание.

- Горбольница предоставляет бесплатную возможность похудеть и привести себя в форму мама после родов. На завтрак пять ложек манной каши, на обед восемь ложек супа и два куска хлеба. Судя по тенденции, общий калораж за день вряд ли перевалит за 1500 килокалорий – спасибо за заботу, и да здравствует доставка еду, - иронизирует молодая мама.

И посоветовала всем женщинам-пациентам больницы запасаться едой. Особенно тем, у кого дети находятся на грудном вскармливании.

- В тюрьме лучше, наверное, кормят, - пишут в комментариях в группе «Кострома какая она есть» ВКонтакте.

- Ужасно. Выздороветь на таком питании невозможно. Одни углеводы, белковых продуктов нет совсем.

- О, 10 лет прошло, ничего не поменялось. Правда, тогда в тарелки побольше накладывали.

- У меня один вопрос: а почему тарелки-миски как у собак?

Однако нашлись и те, кто считает, что еда в больнице вполне достойная.

- А надо полведра давать? Сколько людей, столько и вкусов. Принимайте еду в больнице как лекарство и будете здоровы. А если хочется шашлык, пусть из дома принесут.

- 1500 калорий – это мало? После родов вообще много есть нельзя, иначе кишечник работу не восстановит. Все правильно делают.

- Не знаю, но подозреваю, что в инфекционке должна быть простая пища. Наверняка есть определенный утвержденный стол с определенным набором блюд. С какой целью сюда постить все свои обиды? Надо идти к главврачу и высказывать недовольство. Требовать показать утвержденное меню и указать на несоответствие.