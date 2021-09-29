Губернатор Дмитрий Миронов открыл в Ярославле VIII парламентский форум

Губернатор Ярославской Дмитрий Миронов считает, что надо не только сохранять исторические ценности, но и делать их доступными. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

VIII парламентский форум «Историко-культурное наследие России» проходит в Ярославской области не случайно. Наш регион обладает богатым историческим и культурным наследием. На территории Ярославской области сосредоточены более пяти тысяч памятников разных эпох, начиная с XII века до советского периода.

- Уникальность Ярославля в том, что его исторический центр полностью включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, - отметил глава региона Дмитрий Миронов. - В России таких городов всего два, помимо Ярославля столь высокой оценки на международном уровне удостоен также Санкт-Петербург. Кроме того, в настоящее время в предварительный список объектов ЮНЕСКО включены Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском и Ансамбль Ростовского кремля.

Губернатор Ярославской области обратил внимание участников форума, среди которых председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, на то, что Ростовский кремль – один из самых значительных и оригинальных памятников архитектуры России. Основные сооружения кремля построены во второй половине XVII века. Важно, что основная часть ансамбля создавалась по единому замыслу – редчайшее явление в России того времени. Спасо-Преображенский собор XII века в Переславле-Залесском – самый ранний белокаменный архитектурный памятник на территории региона. Собор относится к владимиро-суздальской школе зодчества и является особо ценным объектом культурного наследия.

- Включение этих объектов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, безусловно, повысит туристскую и инвестиционную привлекательность региона, - подчеркнул Дмитрий Миронов. - Такое признание очень почетно и ко многому обязывает. Тем не менее, существует необходимость на законодательном уровне отрегулировать вопросы государственной охраны объектов всемирного наследия. В частности, необходимо закрепить требования к их охране в едином документе, и исключить разночтения федерального и регионального законодательства, чтобы они были понятны каждому. Знаю, что эта тема уже обсуждалась в Совете Федерации, и надеюсь, что решение этого вопроса будет найдено, в том числе благодаря дискуссии в рамках сегодняшнего форума.

Глава региона отметил, что в прошлом году в Ярославской области при содействии федерации работы проводились на ста объектах, в том числе на таких значимых памятниках, как храмовый комплекс в деревне Хопылево Рыбинского района, объекты Толгского монастыря, церковь Петра и Павла в Ярославле и многих других. В текущем году работы продолжены.

Проведение в Ярославле VIII Парламентского форума «Историко-культурное наследие России» открывает для всех новые возможности для обмена опытом и поиска решений имеющихся проблем в вопросах изучения, сохранения историко-культурного наследия и традиционных народных промыслов для будущих поколений.

- Сегодня в рамках форма состоится содержательный и конструктивный диалог, который поможет нам не только сохранить наши исторические ценности, но сделать их более доступными, - считает Дмитрий Миронов. - В частности, о предстоящей реконструкции Первого русского театра имени Федора Волкова и проекте создания театрального квартала, о планах возрождения православных святынь Ростова Великого, об опыте духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения на примере наших великих земляков Александра Невского, Федора Ушакова.