Больницы Рыбинска переполнены «тяжелыми» пациентами с COVID-19

К третье волне категория заболевших сильно «помолодела». Фото: Алиса ТИТКО

В больницах Рыбинска, переоборудованных под COVID-госпиталя, не хватает мест. Об этом сообщили на совещании в администрации города.

- Стационары заняты пациентами с коронавирусом и подозрением на него, а это почти 400 коек. И мест не хватает. Пациенты из Рыбинска госпитализируются в ближайшие районные больницы – Тутаевскую и Мышкинскую, больницы Ярославля. На данный момент 60% пациентов Тутаевской ЦРБ и около 30% пациентов ярославских госпиталей – рыбинцы, - пояснила заместитель директора департамента здравоохранения Ярославской области Наталья Евсеевич.

Стационары переполнены «тяжелыми» больными и их число на протяжении последнего месяца не снижается. По словам врачей, все пациенты в реанимации и на кислородной поддержке – непривитые. Как уточнили на совещании, на сегодняшний день доля вакцинированного населения в Рыбинске ниже, чем по всему региону.

- Если в первую волну COVID-19 летальные случаи фиксировались среди людей преклонного возраста, имеющих сопутствующие патологии, то сейчас вирус проникает в более активные слои населения, - говорят в администрации Рыбинска. – К третье волне категория заболевших сильно «помолодела».