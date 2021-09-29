Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 29 сентября 2021 года: за сутки – больше 200 новых заражений

Скриншот Яндекс.Статистика

В Ярославской области, по данным оперативного штаба на 29 сентября, от коронавируса скончались 5 человек. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 1 197 ярославцев.

Список заболевших пополнился еще 204 случаями за сутки. Впервые за долгое время их число перешло за отметку в 200 человек. Общее число заболевших в регионе с начала пандемии – 61 304 человека.

Всего заражений в России: 7 487 138 (+22 430)

Умерли в России: 206 388 (+857)

По всей Ярославской области продолжает действовать масочный режим, установленный указом губернатора в мае 2020 года.

Есть ограничения при проведении массовых и спортивных мероприятий.