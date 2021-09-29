ФНЛ о задержании ярославских фанатов «Шинника»: «Нет взаимодействия между клубами»

Ярославские болельщики приехали на матч с местным «Торпедо», но вместо стадиона оказались в автозаках. Скриншот с видео, Instagram Сергея Кулакова

Департамент безопасности и работы с болельщиками ФНЛ провел совещание по поводу задержания владимирской полицией фанатов «Шинника». Ярославские болельщики приехали на матч с местным «Торпедо», но вместо стадиона оказались в автозаках.

- На совещании были изучены официальные письма клубов и документация, связанная с подготовкой к проведению матча. В ходе этой проверки были выявлены нарушения регламентных норма со стороны обоих клубов, а также отсутствие должно взаимодействия между ними. В совокупности это привело к массовым задержаниям ярославских болельщиков, - говорится на официальном сайте ФНЛ.

Во время дальнейшей проверки будут оцениваться действия профильных сотрудников клубов. Итоги расследования направят в Контрольно-дисциплинарный комитет.

В «Шиннике» твердо уверены, что такие инциденты не только негативно влияют на посещаемость футбольных матчей, но и портят имидж всего российского футбола.

- Клуб осуждает некоторые действия болельщиков, которые могли быть во время конфликта, но при этом приложит максимум усилий для защиты интересов своих болельщиков и чести клуба, - говорится на официальной станице ФК ВКонтакте.

- Могли бы и после матча разбирательства устроить. Необратимых последствий мы не сделали. Ничего серьезного. Прогулялись 300 метров до стадиона, покричали. 50 метров по проезжей части. После просьбы сотрудников полиции ушли с проезжей части на пешеходную дорожку. В итоге вместо матча попали за решетку. Очень гостеприимно, - пишет один из фанатов.