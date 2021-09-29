Ярославцам презентовали проект, посвященный культурному наследию русского народа

В музее истории города Ярославля представили проект «Святитель Николай – доминанта культуры русского народа». ФОТО: Дмитрий СКОБЕЛЕВ

Проект «Святитель Николай - доминанта культуры русского народа» уже несколько лет совместно реализуют Ярославские областные отделения ВООПИиК, Русского географического общества и Российского общества историков-архивистов, Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова, Ярославский государственный педагогический университет им.К.Д. Ушинского, Музей истории города Ярославля и Ярославская городская централизованная библиотечная система.

О том, как много значит святитель Николай для русского народа, говорит тот факт, что только в Ярославле насчитываются 10 Никольских храмов (среди них такие жемчужины как церкви Николы Надеина, Николая Чудотворца в Рубленом Городе, Николы Мокрого). В Ярославской области Никольских храмов 329, а еще есть 3 святых Никольских источника.

- «Святитель Николай - доминанта культуры русского народа» - это совместный проект, который направлен на то, чтобы лучше знать и сохранять свои культуру и историю. Все участники предоставляют свои собственные фотографии и результаты исследований, - говорит заведующая кафедрой рекламы и связей с общественностью Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова, доктор исторических наук Виктория Марасанова.

Среди заявленных приоритетов проекта –сохранение самобытных традиций русского народа и изучение русской национальной культуры; популяризация материального и нематериального наследия русского народа на примере памятников историко-культурного наследия, связанных с храмами и иконами Ярославля и Ярославской области в честь Святителя Николая.

В проект активно вовлекаются студенты ярославских ВУЗов. ФОТО: Дмитрий СКОБЕЛЕВ

В проект активно вовлекаются школьники и студенты. Это было видно и по залу Музея истории города Ярославля, в котором проходила презентация. Большинство слушателей и зрителей составили именно студенты.

Послушать было о чем. Профессор ЯрГУ им. П.Г. Демидова Виктория Марасанова сообщила об итогах и перспективах изучения Никольского наследия Ярославского края. Ее коллега доцент Нина Обнорская позвала в путешествия, рассказав о Никольских экскурсиях, в которые отправляются ценители русского искусства и архитектуры, – объектах, маршрутах и планах. Одна из ближайших поездок намечена в великолепную Николо-Сольбинскую обитель в Переславском районе. Профессор ЯГПУ им. К.Д.Ушинского Татьяна Юрьева поведала об изучении Никольских циклов фресок в ярославских храмах.

С помощью ученого секретаря Музея истории города Ярославля Светланы Козловой присутствовавшие совершили фотопутешествие по Никольским местам – к примеру, было интересно узнать, что храм святителя Николая в Воронеже построила ярославская артель мастеров, что свидетельствует о значимости ярославской культурной доминанты для всей России.

В ходе презентации собравшимся представили и выпущенный в рамках проекта сборник «Святитель Николай: отражение образа в историко-культурном наследии и русских исторических топонимах». Книги подарят учебным заведениям, музеям, библиотекам, храмам Ярославской митрополии Русской православной церкви. Ну а вчера их счастливыми обладателями стали участники встречи, выигравшие подарки в мгновенной лотерее.

Добавим, что мероприятие проходило в рамках подпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Ярославской области» на 2021-2025 годы государственной программы Ярославской области «Развитие институтов гражданского общества в Ярославской области» на 2021-2025 годы».

Материал подготовлен в рамках информационного проекта «Ярославия – земля согласия».